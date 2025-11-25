Ce este PEPX

Informații de preț pentru PEPX

Tokenomie pentru PepsiCo xStock (PEPX) Descoperă informații cheie despre PepsiCo xStock (PEPX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru PepsiCo xStock (PEPX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PepsiCo xStock (PEPX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 234.62K $ 234.62K $ 234.62K Ofertă totală: $ 24.14K $ 24.14K $ 24.14K Ofertă aflată în circulație: $ 1.60K $ 1.60K $ 1.60K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Maxim dintotdeauna: $ 177.28 $ 177.28 $ 177.28 Minim dintotdeauna: $ 137.74 $ 137.74 $ 137.74 Preț curent: $ 146.35 $ 146.35 $ 146.35 Află mai mult despre prețul tokenului PepsiCo xStock (PEPX) Cumpără PEPX acum!

Informații despre PepsiCo xStock (PEPX) Pagină de internet oficială: https://xstocks.com/ Carte albă: https://docs.backed.fi/

Tokenomie pentru PepsiCo xStock (PEPX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PepsiCo xStock (PEPX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEPX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEPX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEPX, explorează prețul în direct al tokenului PEPX!

Predicție de preț pentru PEPX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PEPX? Pagina noastră de predicție de preț pentru PEPX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PEPX!

