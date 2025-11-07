Informații privind prețul pentru PepsiCo xStock (PEPX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 141.44 $ 141.44 $ 141.44 Minim 24 h $ 143.41 $ 143.41 $ 143.41 Maxim 24 h Minim 24 h $ 141.44$ 141.44 $ 141.44 Maxim 24 h $ 143.41$ 143.41 $ 143.41 Maxim dintotdeauna $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Cel mai mic preț $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Modificare de preț (1 oră) -0.08% Modificare de preț (1 zi) -0.53% Modificare de preț (7 zile) -4.03% Modificare de preț (7 zile) -4.03%

Prețul în timp real pentru PepsiCo xStock (PEPX) este $141.54. În ultimele 24 de ore, tokenul PEPX a fost tranzacționat între un minim de $ 141.44 și un maxim de $ 143.41, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PEPX este $ 177.28, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 137.74.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PEPX s-a modificat cu -0.08% în decursul ultimei ore, cu -0.53% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PepsiCo xStock (PEPX)

Capitalizare de piață $ 200.45K$ 200.45K $ 200.45K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Ofertă află în circulație 1.42K 1.42K 1.42K Ofertă totală 24,142.005477384 24,142.005477384 24,142.005477384

Capitalizarea de piață actuală pentru PepsiCo xStock este $ 200.45K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PEPX este 1.42K, cu o ofertă totală de 24142.005477384. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.42M.