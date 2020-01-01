Tokenomie pentru Pepper Meme (PEPPER) Descoperă informații cheie despre Pepper Meme (PEPPER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pepper Meme (PEPPER) $PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand. Pagină de internet oficială: https://pepper.meme

Tokenomie și analiză de preț pentru Pepper Meme (PEPPER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pepper Meme (PEPPER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Maxim dintotdeauna: $ 0.01275333 $ 0.01275333 $ 0.01275333 Minim dintotdeauna: $ 0.00051362 $ 0.00051362 $ 0.00051362 Preț curent: $ 0.00564887 $ 0.00564887 $ 0.00564887 Află mai mult despre prețul tokenului Pepper Meme (PEPPER)

Tokenomie pentru Pepper Meme (PEPPER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pepper Meme (PEPPER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEPPER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEPPER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEPPER, explorează prețul în direct al tokenului PEPPER!

