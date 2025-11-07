Informații privind prețul pentru PePenguin (PENGUIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00000476 Maxim 24 h $ 0.00000633 Maxim dintotdeauna $ 0.00100794 Cel mai mic preț $ 0.00000159 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) -22.72% Modificare de preț (7 zile) -22.28%

Prețul în timp real pentru PePenguin (PENGUIN) este $0.00000476. În ultimele 24 de ore, tokenul PENGUIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000476 și un maxim de $ 0.00000633, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PENGUIN este $ 0.00100794, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000159.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PENGUIN s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu -22.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PePenguin (PENGUIN)

Capitalizare de piață $ 4.76K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.76K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PePenguin este $ 4.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PENGUIN este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.76K.