Informații despre Pepe Undead (PEPEZ) One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead. 🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed. 🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs. 🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection. Pagină de internet oficială: https://pepeundead.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Pepe Undead (PEPEZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pepe Undead (PEPEZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K Ofertă totală: $ 589.28M $ 589.28M $ 589.28M Ofertă aflată în circulație: $ 589.28M $ 589.28M $ 589.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.00078591 $ 0.00078591 $ 0.00078591 Minim dintotdeauna: $ 0.00000766 $ 0.00000766 $ 0.00000766 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pepe Undead (PEPEZ)

Tokenomie pentru Pepe Undead (PEPEZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pepe Undead (PEPEZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEPEZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEPEZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEPEZ, explorează prețul în direct al tokenului PEPEZ!

Predicție de preț pentru PEPEZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PEPEZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru PEPEZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PEPEZ!

