Tokenomie pentru Pepe the King Prawn (PRAWN) Descoperă informații cheie despre Pepe the King Prawn (PRAWN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pepe the King Prawn (PRAWN) PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Pagină de internet oficială: https://x.com/PepeKing_Prawn

Tokenomie și analiză de preț pentru Pepe the King Prawn (PRAWN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pepe the King Prawn (PRAWN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 105.99K $ 105.99K $ 105.99K Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 105.99K $ 105.99K $ 105.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010655 $ 0.00010655 $ 0.00010655 Află mai mult despre prețul tokenului Pepe the King Prawn (PRAWN)

Tokenomie pentru Pepe the King Prawn (PRAWN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pepe the King Prawn (PRAWN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRAWN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRAWN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRAWN, explorează prețul în direct al tokenului PRAWN!

