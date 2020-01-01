Tokenomie pentru Pepe on Doge (PODGE) Descoperă informații cheie despre Pepe on Doge (PODGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pepe on Doge (PODGE) PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment. Pagină de internet oficială: https://pepeondoge.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Pepe on Doge (PODGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pepe on Doge (PODGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 227.44K $ 227.44K $ 227.44K Ofertă totală: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ofertă aflată în circulație: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 227.44K $ 227.44K $ 227.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.00261721 $ 0.00261721 $ 0.00261721 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00022744 $ 0.00022744 $ 0.00022744 Află mai mult despre prețul tokenului Pepe on Doge (PODGE)

Tokenomie pentru Pepe on Doge (PODGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pepe on Doge (PODGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PODGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PODGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PODGE, explorează prețul în direct al tokenului PODGE!

Predicție de preț pentru PODGE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PODGE? Pagina noastră de predicție de preț pentru PODGE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PODGE!

