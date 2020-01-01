Tokenomie pentru Pepe KRC20 ($PEPE) Descoperă informații cheie despre Pepe KRC20 ($PEPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pepe KRC20 ($PEPE) Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe's deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa's innovative GhostDAG protocol​. Pagină de internet oficială: https://www.pepekrc20.com Cumpără $PEPE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pepe KRC20 ($PEPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pepe KRC20 ($PEPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Ofertă totală: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Ofertă aflată în circulație: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Maxim dintotdeauna: $ 0.0001074 $ 0.0001074 $ 0.0001074 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pepe KRC20 ($PEPE)

Tokenomie pentru Pepe KRC20 ($PEPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pepe KRC20 ($PEPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $PEPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $PEPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $PEPE, explorează prețul în direct al tokenului $PEPE!

Predicție de preț pentru $PEPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $PEPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru $PEPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $PEPE!

