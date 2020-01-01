Tokenomie pentru Pepe Clanker (PEPEC) Descoperă informații cheie despre Pepe Clanker (PEPEC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pepe Clanker (PEPEC) Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn't just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens. Pagină de internet oficială: https://pepeclankerbase.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Pepe Clanker (PEPEC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pepe Clanker (PEPEC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 78.03K $ 78.03K $ 78.03K Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 78.03K $ 78.03K $ 78.03K Maxim dintotdeauna: $ 4.51 $ 4.51 $ 4.51 Minim dintotdeauna: $ 0.070916 $ 0.070916 $ 0.070916 Preț curent: $ 0.078041 $ 0.078041 $ 0.078041 Află mai mult despre prețul tokenului Pepe Clanker (PEPEC)

Tokenomie pentru Pepe Clanker (PEPEC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pepe Clanker (PEPEC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEPEC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEPEC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEPEC, explorează prețul în direct al tokenului PEPEC!

Predicție de preț pentru PEPEC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PEPEC? Pagina noastră de predicție de preț pentru PEPEC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

