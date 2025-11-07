Informații privind prețul pentru People with 1 IQ (1IQ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.70% Modificare de preț (7 zile) -18.90% Modificare de preț (7 zile) -18.90%

Prețul în timp real pentru People with 1 IQ (1IQ) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul 1IQ a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 1IQ este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 1IQ s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.70% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața People with 1 IQ (1IQ)

Capitalizare de piață $ 26.39K$ 26.39K $ 26.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 26.39K$ 26.39K $ 26.39K Ofertă află în circulație 99,999.40T 99,999.40T 99,999.40T Ofertă totală 9.9999396932886e+16 9.9999396932886e+16 9.9999396932886e+16

Capitalizarea de piață actuală pentru People with 1 IQ este $ 26.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 1IQ este 99,999.40T, cu o ofertă totală de 9.9999396932886e+16. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 26.39K.