Informații privind prețul pentru Pentagon Pizza Watch (PPW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00102865 $ 0.00102865 $ 0.00102865 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00102865$ 0.00102865 $ 0.00102865 Maxim dintotdeauna $ 0.00229383$ 0.00229383 $ 0.00229383 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.60% Modificare de preț (1 zi) +13.12% Modificare de preț (7 zile) -16.26% Modificare de preț (7 zile) -16.26%

Prețul în timp real pentru Pentagon Pizza Watch (PPW) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PPW a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00102865, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PPW este $ 0.00229383, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PPW s-a modificat cu +1.60% în decursul ultimei ore, cu +13.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pentagon Pizza Watch (PPW)

Capitalizare de piață $ 729.37K$ 729.37K $ 729.37K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 729.37K$ 729.37K $ 729.37K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,989,352.415676 999,989,352.415676 999,989,352.415676

Capitalizarea de piață actuală pentru Pentagon Pizza Watch este $ 729.37K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PPW este 999.99M, cu o ofertă totală de 999989352.415676. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 729.37K.