Informații privind prețul pentru penguin wif backpack (WIFBAG) (USD)

Prețul în timp real pentru penguin wif backpack (WIFBAG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WIFBAG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WIFBAG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WIFBAG s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -0.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața penguin wif backpack (WIFBAG)

Capitalizare de piață $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Ofertă află în circulație 999.83M 999.83M 999.83M Ofertă totală 999,831,056.28481 999,831,056.28481 999,831,056.28481

Capitalizarea de piață actuală pentru penguin wif backpack este $ 9.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WIFBAG este 999.83M, cu o ofertă totală de 999831056.28481. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.65K.