Explorează tokenomia pentru Penguin Finance (PEFI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului PEFI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Penguin Finance (PEFI) / Tokenomie / Tokenomie pentru Penguin Finance (PEFI) Descoperă informații cheie despre Penguin Finance (PEFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Penguin Finance (PEFI) Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena. Pagină de internet oficială: https://penguinfinance.org/ Cumpără PEFI acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Penguin Finance (PEFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Penguin Finance (PEFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 126.16K $ 126.16K $ 126.16K Ofertă totală: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M Ofertă aflată în circulație: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 126.16K $ 126.16K $ 126.16K Maxim dintotdeauna: $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00659281 $ 0.00659281 $ 0.00659281 Află mai mult despre prețul tokenului Penguin Finance (PEFI) Tokenomie pentru Penguin Finance (PEFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Penguin Finance (PEFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEFI, explorează prețul în direct al tokenului PEFI! Predicție de preț pentru PEFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PEFI? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.