Informații despre Peapods Finance (PEAS) Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed 'Volatility Farming'. The protocol enables the creation of vaults, referred to as 'Pods', which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system. The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed. Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions. Pagină de internet oficială: https://peapods.finance Carte albă: https://docs.peapods.finance

Tokenomie și analiză de preț pentru Peapods Finance (PEAS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Peapods Finance (PEAS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 48.77M $ 48.77M $ 48.77M Ofertă totală: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M Ofertă aflată în circulație: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.77M $ 48.77M $ 48.77M Maxim dintotdeauna: $ 11.74 $ 11.74 $ 11.74 Minim dintotdeauna: $ 0.182074 $ 0.182074 $ 0.182074 Preț curent: $ 4.91 $ 4.91 $ 4.91 Află mai mult despre prețul tokenului Peapods Finance (PEAS)

Tokenomie pentru Peapods Finance (PEAS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Peapods Finance (PEAS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEAS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEAS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEAS, explorează prețul în direct al tokenului PEAS!

