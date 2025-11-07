Informații privind prețul pentru Peak Internet Male Performance (PIMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00115542 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.47% Modificare de preț (1 zi) -3.79% Modificare de preț (7 zile) -9.65%

Prețul în timp real pentru Peak Internet Male Performance (PIMP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PIMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PIMP este $ 0.00115542, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PIMP s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -3.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Peak Internet Male Performance (PIMP)

Capitalizare de piață $ 8.84K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.84K Ofertă află în circulație 999.38M Ofertă totală 999,384,926.557876

Capitalizarea de piață actuală pentru Peak Internet Male Performance este $ 8.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PIMP este 999.38M, cu o ofertă totală de 999384926.557876. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.84K.