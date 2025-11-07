Informații privind prețul pentru PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 Minim 24 h $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 Maxim 24 h $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Maxim dintotdeauna $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 Cel mai mic preț $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) -0.01% Modificare de preț (7 zile) +0.10% Modificare de preț (7 zile) +0.10%

Prețul în timp real pentru PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) este $1.057. În ultimele 24 de ore, tokenul PSTUSDC a fost tranzacționat între un minim de $ 1.054 și un maxim de $ 1.057, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PSTUSDC este $ 1.058, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.032.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PSTUSDC s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu -0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Capitalizare de piață $ 71.45M$ 71.45M $ 71.45M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 71.45M$ 71.45M $ 71.45M Ofertă află în circulație 67.62M 67.62M 67.62M Ofertă totală 67,616,477.572368 67,616,477.572368 67,616,477.572368

Capitalizarea de piață actuală pentru PayFi Strategy Token USDC este $ 71.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PSTUSDC este 67.62M, cu o ofertă totală de 67616477.572368. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 71.45M.