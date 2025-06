Ce este PayAI Network (PAYAI)

PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă PayAI Network (PAYAI) Pagină de internet oficială