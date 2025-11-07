Informații privind prețul pentru Pay 2 Win (P2W) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.01% Modificare de preț (7 zile) +0.01%

Prețul în timp real pentru Pay 2 Win (P2W) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul P2W a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru P2W este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, P2W s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pay 2 Win (P2W)

Capitalizare de piață $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Ofertă află în circulație 900.00M 900.00M 900.00M Ofertă totală 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Pay 2 Win este $ 36.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru P2W este 900.00M, cu o ofertă totală de 900000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 36.98K.