Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners' purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care. Pawtocol is the world's most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world's 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent's daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry. Pawtocol's blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent's helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company's integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world's pets. One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags. The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit.

Tokenomie și analiză de preț pentru Pawtocol (UPI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pawtocol (UPI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.86K $ 13.86K $ 13.86K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 248.42M $ 248.42M $ 248.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.79K $ 55.79K $ 55.79K Maxim dintotdeauna: $ 0.296409 $ 0.296409 $ 0.296409 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pawtocol (UPI)

Tokenomie pentru Pawtocol (UPI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pawtocol (UPI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UPI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UPI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UPI, explorează prețul în direct al tokenului UPI!

