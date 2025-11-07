Informații privind prețul pentru Parsona (SONA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00628845$ 0.00628845 $ 0.00628845 Cel mai mic preț $ 0.00020547$ 0.00020547 $ 0.00020547 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -12.27% Modificare de preț (7 zile) -12.27%

Prețul în timp real pentru Parsona (SONA) este $0.00051047. În ultimele 24 de ore, tokenul SONA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SONA este $ 0.00628845, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00020547.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SONA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Parsona (SONA)

Capitalizare de piață $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Ofertă află în circulație 9.50M 9.50M 9.50M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Parsona este $ 4.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SONA este 9.50M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.10K.