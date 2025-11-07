Informații privind prețul pentru Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Minim 24 h $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Maxim 24 h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Maxim dintotdeauna $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Cel mai mic preț $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) +0.06% Modificare de preț (7 zile) +0.21% Modificare de preț (7 zile) +0.21%

Prețul în timp real pentru Pareto Staked USP (SUSP) este $1.047. În ultimele 24 de ore, tokenul SUSP a fost tranzacționat între un minim de $ 1.047 și un maxim de $ 1.047, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SUSP este $ 1.047, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.012.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SUSP s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu +0.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pareto Staked USP (SUSP)

Capitalizare de piață $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Ofertă află în circulație 6.06M 6.06M 6.06M Ofertă totală 6,061,023.301204159 6,061,023.301204159 6,061,023.301204159

Capitalizarea de piață actuală pentru Pareto Staked USP este $ 6.35M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SUSP este 6.06M, cu o ofertă totală de 6061023.301204159. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.35M.