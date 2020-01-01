Tokenomie pentru ParagonsDAO (PDT) Descoperă informații cheie despre ParagonsDAO (PDT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ParagonsDAO (PDT) We're an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons' intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today! Pagină de internet oficială: https://paragonsdao.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru ParagonsDAO (PDT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ParagonsDAO (PDT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Ofertă totală: $ 121.52M $ 121.52M $ 121.52M Ofertă aflată în circulație: $ 124.20M $ 124.20M $ 124.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.937515 $ 0.937515 $ 0.937515 Minim dintotdeauna: $ 0.02082738 $ 0.02082738 $ 0.02082738 Preț curent: $ 0.04873213 $ 0.04873213 $ 0.04873213 Află mai mult despre prețul tokenului ParagonsDAO (PDT)

Tokenomie pentru ParagonsDAO (PDT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ParagonsDAO (PDT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PDT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PDT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PDT, explorează prețul în direct al tokenului PDT!

