Informații privind prețul pentru Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00183169$ 0.00183169 $ 0.00183169 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.79% Modificare de preț (1 zi) -14.46% Modificare de preț (7 zile) -32.17% Modificare de preț (7 zile) -32.17%

Prețul în timp real pentru Paragon Tweaks (PRGN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PRGN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PRGN este $ 0.00183169, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PRGN s-a modificat cu +0.79% în decursul ultimei ore, cu -14.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Paragon Tweaks (PRGN)

Capitalizare de piață $ 358.40K$ 358.40K $ 358.40K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 358.40K$ 358.40K $ 358.40K Ofertă află în circulație 967.01M 967.01M 967.01M Ofertă totală 967,007,005.2501234 967,007,005.2501234 967,007,005.2501234

Capitalizarea de piață actuală pentru Paragon Tweaks este $ 358.40K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PRGN este 967.01M, cu o ofertă totală de 967007005.2501234. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 358.40K.