Informații despre Paragen (RGEN) Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate. Pagină de internet oficială: https://paragen.io Cumpără RGEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Paragen (RGEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Paragen (RGEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.67K $ 19.67K $ 19.67K Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 101.25M $ 101.25M $ 101.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.85K $ 38.85K $ 38.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.391277 $ 0.391277 $ 0.391277 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00019422 $ 0.00019422 $ 0.00019422 Află mai mult despre prețul tokenului Paragen (RGEN)

Tokenomie pentru Paragen (RGEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Paragen (RGEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RGEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RGEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RGEN, explorează prețul în direct al tokenului RGEN!

Predicție de preț pentru RGEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RGEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru RGEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RGEN!

