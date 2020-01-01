Tokenomie pentru Parabol USD (PARAUSD) Descoperă informații cheie despre Parabol USD (PARAUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Parabol USD (PARAUSD) paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Pagină de internet oficială: https://www.parabol.fi Carte albă: https://docs.parabol.fi Cumpără PARAUSD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Parabol USD (PARAUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Parabol USD (PARAUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 255.52K $ 255.52K $ 255.52K Ofertă totală: $ 255.16K $ 255.16K $ 255.16K Ofertă aflată în circulație: $ 255.16K $ 255.16K $ 255.16K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 255.52K $ 255.52K $ 255.52K Maxim dintotdeauna: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Minim dintotdeauna: $ 0.981726 $ 0.981726 $ 0.981726 Preț curent: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Află mai mult despre prețul tokenului Parabol USD (PARAUSD)

Tokenomie pentru Parabol USD (PARAUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Parabol USD (PARAUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PARAUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PARAUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PARAUSD, explorează prețul în direct al tokenului PARAUSD!

Predicție de preț pentru PARAUSD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PARAUSD? Pagina noastră de predicție de preț pentru PARAUSD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PARAUSD!

