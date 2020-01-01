Tokenomie pentru Paperclip AI (PAPERCLIPS) Descoperă informații cheie despre Paperclip AI (PAPERCLIPS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Paperclip AI (PAPERCLIPS) @Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom's "Paperclip Maximization" theory. The project's mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI's evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156 Pagină de internet oficială: https://paperclipfactory.org/ Carte albă: https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai Cumpără PAPERCLIPS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Paperclip AI (PAPERCLIPS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Paperclip AI (PAPERCLIPS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.90K $ 18.90K $ 18.90K Ofertă totală: $ 952.02M $ 952.02M $ 952.02M Ofertă aflată în circulație: $ 849.97M $ 849.97M $ 849.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.17K $ 21.17K $ 21.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.0065141 $ 0.0065141 $ 0.0065141 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Tokenomie pentru Paperclip AI (PAPERCLIPS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Paperclip AI (PAPERCLIPS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PAPERCLIPS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PAPERCLIPS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAPERCLIPS, explorează prețul în direct al tokenului PAPERCLIPS!

Predicție de preț pentru PAPERCLIPS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PAPERCLIPS? Pagina noastră de predicție de preț pentru PAPERCLIPS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PAPERCLIPS!

