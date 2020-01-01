Tokenomie pentru Pandemic Diamond (PMD) Descoperă informații cheie despre Pandemic Diamond (PMD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pandemic Diamond (PMD) Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Pagină de internet oficială: https://pandemic-games.org/ Carte albă: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Cumpără PMD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pandemic Diamond (PMD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pandemic Diamond (PMD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.48K $ 28.48K $ 28.48K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 123.78M $ 123.78M $ 123.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 230.09K $ 230.09K $ 230.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.00187404 $ 0.00187404 $ 0.00187404 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00023009 $ 0.00023009 $ 0.00023009 Află mai mult despre prețul tokenului Pandemic Diamond (PMD)

Tokenomie pentru Pandemic Diamond (PMD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pandemic Diamond (PMD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PMD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PMD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PMD, explorează prețul în direct al tokenului PMD!

Predicție de preț pentru PMD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PMD? Pagina noastră de predicție de preț pentru PMD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PMD!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!