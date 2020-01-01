Tokenomie pentru Pandemic Diamond (PMD)
Informații despre Pandemic Diamond (PMD)
Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.
Tokenomie și analiză de preț pentru Pandemic Diamond (PMD)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pandemic Diamond (PMD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Pandemic Diamond (PMD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Pandemic Diamond (PMD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PMD care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PMD care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PMD, explorează prețul în direct al tokenului PMD!
Predicție de preț pentru PMD
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PMD? Pagina noastră de predicție de preț pentru PMD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
