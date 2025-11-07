Informații privind prețul pentru PandaSui Coin (PANS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00004022 $ 0.00004022 $ 0.00004022 Minim 24 h $ 0.00004886 $ 0.00004886 $ 0.00004886 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00004022$ 0.00004022 $ 0.00004022 Maxim 24 h $ 0.00004886$ 0.00004886 $ 0.00004886 Maxim dintotdeauna $ 0.00009997$ 0.00009997 $ 0.00009997 Cel mai mic preț $ 0.00000207$ 0.00000207 $ 0.00000207 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) -8.62% Modificare de preț (7 zile) +190.11% Modificare de preț (7 zile) +190.11%

Prețul în timp real pentru PandaSui Coin (PANS) este $0.00004392. În ultimele 24 de ore, tokenul PANS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004022 și un maxim de $ 0.00004886, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PANS este $ 0.00009997, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000207.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PANS s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu -8.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +190.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PandaSui Coin (PANS)

Capitalizare de piață $ 299.34K$ 299.34K $ 299.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 345.97K$ 345.97K $ 345.97K Ofertă află în circulație 6.82B 6.82B 6.82B Ofertă totală 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Capitalizarea de piață actuală pentru PandaSui Coin este $ 299.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PANS este 6.82B, cu o ofertă totală de 7876857596.906344. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 345.97K.