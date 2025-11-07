Informații privind prețul pentru Pancake Bunny (BUNNY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0289284 $ 0.0289284 $ 0.0289284 Minim 24 h $ 0.0300961 $ 0.0300961 $ 0.0300961 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0289284$ 0.0289284 $ 0.0289284 Maxim 24 h $ 0.0300961$ 0.0300961 $ 0.0300961 Maxim dintotdeauna $ 512.75$ 512.75 $ 512.75 Cel mai mic preț $ 0.02764623$ 0.02764623 $ 0.02764623 Modificare de preț (1 oră) +0.58% Modificare de preț (1 zi) +0.01% Modificare de preț (7 zile) -10.84% Modificare de preț (7 zile) -10.84%

Prețul în timp real pentru Pancake Bunny (BUNNY) este $0.02974684. În ultimele 24 de ore, tokenul BUNNY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0289284 și un maxim de $ 0.0300961, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUNNY este $ 512.75, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02764623.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUNNY s-a modificat cu +0.58% în decursul ultimei ore, cu +0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pancake Bunny (BUNNY)

Capitalizare de piață $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 454.70K$ 454.70K $ 454.70K Ofertă află în circulație 510.23K 510.23K 510.23K Ofertă totală 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

Capitalizarea de piață actuală pentru Pancake Bunny este $ 15.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUNNY este 510.23K, cu o ofertă totală de 15274247.51454069. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 454.70K.