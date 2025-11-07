Informații privind prețul pentru Paimon Stripe SPV Token (STRP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 Cel mai mic preț $ 44.89$ 44.89 $ 44.89 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Paimon Stripe SPV Token (STRP) este $45.13. În ultimele 24 de ore, tokenul STRP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STRP este $ 45.55, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 44.89.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STRP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Capitalizare de piață $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Ofertă află în circulație 22.22K 22.22K 22.22K Ofertă totală 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

Capitalizarea de piață actuală pentru Paimon Stripe SPV Token este $ 1.00M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STRP este 22.22K, cu o ofertă totală de 22222.2222222222. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.00M.