Informații despre Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion. Pagină de internet oficială: https://app.paimon.finance/spcx

Tokenomie și analiză de preț pentru Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Paimon SpaceX SPV Token (SPCX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Ofertă totală: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Ofertă aflată în circulație: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Maxim dintotdeauna: $ 225.44 $ 225.44 $ 225.44 Minim dintotdeauna: $ 217.23 $ 217.23 $ 217.23 Preț curent: $ 219.36 $ 219.36 $ 219.36 Află mai mult despre prețul tokenului Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Tokenomie pentru Paimon SpaceX SPV Token (SPCX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPCX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPCX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPCX, explorează prețul în direct al tokenului SPCX!

