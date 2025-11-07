Informații privind prețul pentru Paddle Finance (PADD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -3.70% Modificare de preț (7 zile) -5.15% Modificare de preț (7 zile) -5.15%

Prețul în timp real pentru Paddle Finance (PADD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PADD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PADD este $ 0.00884559, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PADD s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -3.70% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Paddle Finance (PADD)

Capitalizare de piață $ 73.86K$ 73.86K $ 73.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 597.50K$ 597.50K $ 597.50K Ofertă află în circulație 123.61M 123.61M 123.61M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Paddle Finance este $ 73.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PADD este 123.61M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 597.50K.