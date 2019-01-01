Tokenomie pentru Ozone Metaverse ($OZONE)
Informații despre Ozone Metaverse ($OZONE)
What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively.
The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web
History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services.
What’s next for your project? Enterprises using OZONE
What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.
Tokenomie și analiză de preț pentru Ozone Metaverse ($OZONE)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ozone Metaverse ($OZONE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Ozone Metaverse ($OZONE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Ozone Metaverse ($OZONE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri $OZONE care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri $OZONE care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru $OZONE, explorează prețul în direct al tokenului $OZONE!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.