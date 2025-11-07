Informații privind prețul pentru Ozarus (OZARUS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.77% Modificare de preț (1 zi) -4.67% Modificare de preț (7 zile) -26.55% Modificare de preț (7 zile) -26.55%

Prețul în timp real pentru Ozarus (OZARUS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul OZARUS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OZARUS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OZARUS s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu -4.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ozarus (OZARUS)

Capitalizare de piață $ 8.22K$ 8.22K $ 8.22K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.22K$ 8.22K $ 8.22K Ofertă află în circulație 999.92M 999.92M 999.92M Ofertă totală 999,924,972.2849 999,924,972.2849 999,924,972.2849

Capitalizarea de piață actuală pentru Ozarus este $ 8.22K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OZARUS este 999.92M, cu o ofertă totală de 999924972.2849. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.22K.