Informații despre Oxbull (OXI) Since Oxbull's inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate. Pagină de internet oficială: https://oxbull.tech

Tokenomie și analiză de preț pentru Oxbull (OXI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Oxbull (OXI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Ofertă totală: $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M Ofertă aflată în circulație: $ 11.98M $ 11.98M $ 11.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.74021 $ 0.74021 $ 0.74021 Minim dintotdeauna: $ 0.13975 $ 0.13975 $ 0.13975 Preț curent: $ 0.187995 $ 0.187995 $ 0.187995 Află mai mult despre prețul tokenului Oxbull (OXI)

Tokenomie pentru Oxbull (OXI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Oxbull (OXI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OXI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OXI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OXI, explorează prețul în direct al tokenului OXI!

