Informații privind prețul pentru OwO Solana (OWO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.49% Modificare de preț (1 zi) -3.53% Modificare de preț (7 zile) -19.27%

Prețul în timp real pentru OwO Solana (OWO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul OWO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OWO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OWO s-a modificat cu +0.49% în decursul ultimei ore, cu -3.53% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OwO Solana (OWO)

Capitalizare de piață $ 99.27K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 99.27K Ofertă află în circulație 939.38M Ofertă totală 939,382,847.278052

Capitalizarea de piață actuală pentru OwO Solana este $ 99.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OWO este 939.38M, cu o ofertă totală de 939382847.278052. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 99.27K.