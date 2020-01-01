Tokenomie pentru OVO (OVO) Descoperă informații cheie despre OVO (OVO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OVO (OVO) OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Pagină de internet oficială: https://www.ovo.space/ Carte albă: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/ Cumpără OVO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OVO (OVO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OVO (OVO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 172.76K $ 172.76K $ 172.76K Ofertă totală: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M Ofertă aflată în circulație: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 172.76K $ 172.76K $ 172.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.236899 $ 0.236899 $ 0.236899 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00104771 $ 0.00104771 $ 0.00104771 Află mai mult despre prețul tokenului OVO (OVO)

Tokenomie pentru OVO (OVO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OVO (OVO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OVO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OVO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OVO, explorează prețul în direct al tokenului OVO!

Predicție de preț pentru OVO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OVO? Pagina noastră de predicție de preț pentru OVO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OVO!

