Informații privind prețul pentru OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02415954$ 0.02415954 $ 0.02415954 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.56% Modificare de preț (1 zi) -3.40% Modificare de preț (7 zile) -20.33% Modificare de preț (7 zile) -20.33%

Prețul în timp real pentru OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul OUTLAW a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OUTLAW este $ 0.02415954, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OUTLAW s-a modificat cu +0.56% în decursul ultimei ore, cu -3.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Capitalizare de piață $ 794.93K$ 794.93K $ 794.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 794.93K$ 794.93K $ 794.93K Ofertă află în circulație 995.20M 995.20M 995.20M Ofertă totală 995,199,151.884063 995,199,151.884063 995,199,151.884063

Capitalizarea de piață actuală pentru OUTLAW Crypto Games este $ 794.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OUTLAW este 995.20M, cu o ofertă totală de 995199151.884063. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 794.93K.