Bursa MEXC / Preț cripto / Out of body experience (OOBE) / Tokenomie / Tokenomie pentru Out of body experience (OOBE) Descoperă informații cheie despre Out of body experience (OOBE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Out of body experience (OOBE) The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready. The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready. Pagină de internet oficială: https://www.oobe.me/ Tokenomie și analiză de preț pentru Out of body experience (OOBE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Out of body experience (OOBE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 574.01K $ 574.01K $ 574.01K Ofertă totală: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M Ofertă aflată în circulație: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 574.01K $ 574.01K $ 574.01K Maxim dintotdeauna: $ 0.00289523 $ 0.00289523 $ 0.00289523 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0005974 $ 0.0005974 $ 0.0005974 Află mai mult despre prețul tokenului Out of body experience (OOBE) Tokenomie pentru Out of body experience (OOBE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Out of body experience (OOBE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OOBE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OOBE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OOBE, explorează prețul în direct al tokenului OOBE! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.