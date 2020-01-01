Tokenomie pentru Orion Money (ORION) Descoperă informații cheie despre Orion Money (ORION), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Orion Money (ORION) Orion Money's vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins. Pagină de internet oficială: https://orion.money/

Tokenomie și analiză de preț pentru Orion Money (ORION) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Orion Money (ORION), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 64.17K $ 64.17K $ 64.17K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 675.29K $ 675.29K $ 675.29K Maxim dintotdeauna: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Minim dintotdeauna: $ 0.00041046 $ 0.00041046 $ 0.00041046 Preț curent: $ 0.00067509 $ 0.00067509 $ 0.00067509 Află mai mult despre prețul tokenului Orion Money (ORION)

Tokenomie pentru Orion Money (ORION): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Orion Money (ORION) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ORION care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ORION care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ORION, explorează prețul în direct al tokenului ORION!

Predicție de preț pentru ORION Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ORION? Pagina noastră de predicție de preț pentru ORION combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ORION!

