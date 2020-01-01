Tokenomie pentru Origin3D (O3D)
Informații despre Origin3D (O3D)
Origin3D is revolutionizing digital creativity and GPU resource management on the Ethereum blockchain. Our platform leverages cutting-edge AI technology to generate stunning 2D/3D images, immersive videos, and interactive visual content—all with unmatched efficiency and scalability.Origin3d Studio is your go-to solution for crafting and perfecting 3D assets with the power of AI. Designed to simplify complex workflows, the Studio empowers creators to bring their ideas to life with precision and ease.
Tokenomie și analiză de preț pentru Origin3D (O3D)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Origin3D (O3D), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Origin3D (O3D): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Origin3D (O3D) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri O3D care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri O3D care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru O3D, explorează prețul în direct al tokenului O3D!
