Ce este Origent Ai (ORI)

At OrigentAi, we facilitate a decentralized network of autonomous AI agents that possess the capabilities to perform complex tasks and make independent decisions. This innovative platform is designed to power substantial innovation and create significant value without the need for direct human intervention. By leveraging advanced AI and blockchain technologies, OrigentAi ensures a transformative approach to automation, promoting efficiency and adaptability across various industries.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Origent Ai (ORI) Pagină de internet oficială