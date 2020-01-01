Tokenomie pentru ORCA (ORCAI) Descoperă informații cheie despre ORCA (ORCAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ORCA (ORCAI) Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation Pagină de internet oficială: https://www.orcadefai.com/ Carte albă: https://www.orcadefai.com/ Cumpără ORCAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ORCA (ORCAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ORCA (ORCAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 207.97K $ 207.97K $ 207.97K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 207.97K $ 207.97K $ 207.97K Maxim dintotdeauna: $ 0.0016782 $ 0.0016782 $ 0.0016782 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00020817 $ 0.00020817 $ 0.00020817 Află mai mult despre prețul tokenului ORCA (ORCAI)

Tokenomie pentru ORCA (ORCAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ORCA (ORCAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ORCAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ORCAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ORCAI, explorează prețul în direct al tokenului ORCAI!

