Informații privind prețul pentru Oracle xStock (ORCLX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 256.61 $ 256.61 $ 256.61 Minim 24 h $ 261.99 $ 261.99 $ 261.99 Maxim 24 h Minim 24 h $ 256.61$ 256.61 $ 256.61 Maxim 24 h $ 261.99$ 261.99 $ 261.99 Maxim dintotdeauna $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 Cel mai mic preț $ 254.89$ 254.89 $ 254.89 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +1.49% Modificare de preț (7 zile) -5.45% Modificare de preț (7 zile) -5.45%

Prețul în timp real pentru Oracle xStock (ORCLX) este $261.96. În ultimele 24 de ore, tokenul ORCLX a fost tranzacționat între un minim de $ 256.61 și un maxim de $ 261.99, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ORCLX este $ 341.33, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 254.89.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ORCLX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +1.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Oracle xStock (ORCLX)

Capitalizare de piață $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Ofertă află în circulație 4.34K 4.34K 4.34K Ofertă totală 29,239.58838494627 29,239.58838494627 29,239.58838494627

Capitalizarea de piață actuală pentru Oracle xStock este $ 1.14M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ORCLX este 4.34K, cu o ofertă totală de 29239.58838494627. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.66M.