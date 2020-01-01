Tokenomie pentru Opus CASH (CASH) Descoperă informații cheie despre Opus CASH (CASH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Opus CASH (CASH) Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg. Pagină de internet oficială: https://www.opus.money/ Cumpără CASH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Opus CASH (CASH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Opus CASH (CASH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 333.39K $ 333.39K $ 333.39K Ofertă totală: $ 333.75K $ 333.75K $ 333.75K Ofertă aflată în circulație: $ 333.75K $ 333.75K $ 333.75K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 333.39K $ 333.39K $ 333.39K Maxim dintotdeauna: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Minim dintotdeauna: $ 0.944728 $ 0.944728 $ 0.944728 Preț curent: $ 0.998932 $ 0.998932 $ 0.998932 Află mai mult despre prețul tokenului Opus CASH (CASH)

Tokenomie pentru Opus CASH (CASH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Opus CASH (CASH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CASH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CASH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CASH, explorează prețul în direct al tokenului CASH!

Predicție de preț pentru CASH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CASH? Pagina noastră de predicție de preț pentru CASH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CASH!

