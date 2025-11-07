Informații privind prețul pentru Optopia AI (OPAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000026 $ 0.0000026 $ 0.0000026 Minim 24 h $ 0.00000325 $ 0.00000325 $ 0.00000325 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000026$ 0.0000026 $ 0.0000026 Maxim 24 h $ 0.00000325$ 0.00000325 $ 0.00000325 Maxim dintotdeauna $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 Cel mai mic preț $ 0.0000016$ 0.0000016 $ 0.0000016 Modificare de preț (1 oră) +0.76% Modificare de preț (1 zi) -0.97% Modificare de preț (7 zile) -12.51% Modificare de preț (7 zile) -12.51%

Prețul în timp real pentru Optopia AI (OPAI) este $0.00000274. În ultimele 24 de ore, tokenul OPAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000026 și un maxim de $ 0.00000325, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OPAI este $ 0.00315088, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000016.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OPAI s-a modificat cu +0.76% în decursul ultimei ore, cu -0.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Optopia AI (OPAI)

Capitalizare de piață $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.35K$ 27.35K $ 27.35K Ofertă află în circulație 6.54B 6.54B 6.54B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Optopia AI este $ 17.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OPAI este 6.54B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.35K.