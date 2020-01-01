Tokenomie pentru OptionsAI (OPTION) Descoperă informații cheie despre OptionsAI (OPTION), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OptionsAI (OPTION) Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Pagină de internet oficială: https://www.optionsai.tech/ Carte albă: https://options--ai.gitbook.io/options-ai

Tokenomie și analiză de preț pentru OptionsAI (OPTION) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OptionsAI (OPTION), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 160.50K $ 160.50K $ 160.50K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 188.82K $ 188.82K $ 188.82K Maxim dintotdeauna: $ 0.571095 $ 0.571095 $ 0.571095 Minim dintotdeauna: $ 0.00404118 $ 0.00404118 $ 0.00404118 Preț curent: $ 0.01888192 $ 0.01888192 $ 0.01888192 Află mai mult despre prețul tokenului OptionsAI (OPTION)

Tokenomie pentru OptionsAI (OPTION): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OptionsAI (OPTION) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OPTION care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OPTION care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OPTION, explorează prețul în direct al tokenului OPTION!

