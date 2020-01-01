Tokenomie pentru Operon Origins (ORO) Descoperă informații cheie despre Operon Origins (ORO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Operon Origins (ORO) Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. Pagină de internet oficială: https://operonorigins.com/ Carte albă: https://operonorigins.com/litepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Operon Origins (ORO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Operon Origins (ORO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.84K $ 45.84K $ 45.84K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 578.43K $ 578.43K $ 578.43K Maxim dintotdeauna: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 Minim dintotdeauna: $ 0.00030568 $ 0.00030568 $ 0.00030568 Preț curent: $ 0.00568506 $ 0.00568506 $ 0.00568506 Află mai mult despre prețul tokenului Operon Origins (ORO)

Tokenomie pentru Operon Origins (ORO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Operon Origins (ORO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ORO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ORO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ORO, explorează prețul în direct al tokenului ORO!

