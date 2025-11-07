Informații privind prețul pentru OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.17431 $ 0.17431 $ 0.17431 Minim 24 h $ 0.176232 $ 0.176232 $ 0.176232 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.17431$ 0.17431 $ 0.17431 Maxim 24 h $ 0.176232$ 0.176232 $ 0.176232 Maxim dintotdeauna $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 Cel mai mic preț $ 0.133385$ 0.133385 $ 0.133385 Modificare de preț (1 oră) +0.62% Modificare de preț (1 zi) +0.64% Modificare de preț (7 zile) -10.82% Modificare de preț (7 zile) -10.82%

Prețul în timp real pentru OpenDelta GMCI30 (OG30) este $0.176229. În ultimele 24 de ore, tokenul OG30 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.17431 și un maxim de $ 0.176232, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OG30 este $ 0.258621, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.133385.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OG30 s-a modificat cu +0.62% în decursul ultimei ore, cu +0.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OpenDelta GMCI30 (OG30)

Capitalizare de piață $ 165.66K$ 165.66K $ 165.66K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 165.66K$ 165.66K $ 165.66K Ofertă află în circulație 940.00K 940.00K 940.00K Ofertă totală 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

