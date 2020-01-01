Tokenomie pentru Ooga Booga (OOGA) Descoperă informații cheie despre Ooga Booga (OOGA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ooga Booga (OOGA) Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain's DeFi landscape, even before the network's mainnet went live. Pagină de internet oficială: https://www.oogabooga.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Ooga Booga (OOGA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ooga Booga (OOGA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Ofertă totală: $ 99.37M $ 99.37M $ 99.37M Ofertă aflată în circulație: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.525065 $ 0.525065 $ 0.525065 Minim dintotdeauna: $ 0.02208362 $ 0.02208362 $ 0.02208362 Preț curent: $ 0.056525 $ 0.056525 $ 0.056525 Află mai mult despre prețul tokenului Ooga Booga (OOGA)

Tokenomie pentru Ooga Booga (OOGA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ooga Booga (OOGA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OOGA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OOGA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OOGA, explorează prețul în direct al tokenului OOGA!

